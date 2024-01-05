Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал уничтожение еще одного Су-34 в тылу врага. По его словам, это серьезная потеря для россиян.
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Россия наносит удары с этих самолетов
Игнат подчеркнул, что самолеты быстро не производятся, а тем более в условиях санкций. Спикер Воздушных сил выразил надежду, что России сложнее получать нужные запчасти, необходимые для изготовления самолетов, ракет и дронов.
Надеюсь, они будут вдвое больше уничтожаться, чем производиться Россией,
– сказал Игнат.
Он также сказал, что Россия постоянно использует эти самолеты в разных направлениях, атакуя управляемыми бомбами, а также ракетами, поэтому чем меньше самолетов в России – тем лучше.
Игнат прокомментировал массированный удар по оккупированному Крыму
- В Крыму 4 января раздавались взрывы. В Воздушных силах прокомментировали работу летчиков во время атаки, которую в России называют "самой массированной" за последнее время. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что операция в Крыму была тщательно спланирована Силами обороны. В то же время он отметил, что летчики мастерски проделали свою работу.
- По его словам, такую атаку мы видим не впервые, ведь было поражение штаба Черноморского флота России и удары по российским кораблям
- Юрий Игнат добавил, что оккупанты понимают, что мы можем их доставать и имеем для этого оружие. В то же время, Украина хочет еще лучшее оружие, чтобы доставать их еще дальше и мощнее.