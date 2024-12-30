В Петербурге арестовали 16-летнюю Еву Багрову. Девушку подозревают в публичных призывах к терроризму, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Школьница в СИЗО

Отмечается, что 26 декабря ученица 8-класса вывесила на школьном стенде фото бойцов РДК, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии. Речь идет о фотографиях основателя корпуса Дениса Капустина и участника подразделения Алексея Левкина.

Оба военных в России заочно осуждены и внесены в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Известно, что Ева добавила к обоим снимкам подписи "заслуженный герой России".

Девушка просила о домашнем аресте, однако судья отправил ее под стражу.

К слову, недавно вспыхнул скандал вокруг российского учебника по "Основам безопасности жизнедеятельности" для 9 класса. Авторы книги обвиняют в изнасиловании самих жертв.