У Петербурзі заарештували 16-річну Єву Багрову. Дівчину підозрюють у публічних закликах до тероризму, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Школярка у СІЗО

Зазначається, що 26 грудня учениця 8-го класу вивісила на шкільному стенді фото бійців РДК, які воюють на боці України проти російської агресії. Йдеться про світлини засновника корпуса Дениса Капустіна та учасника підрозділу Олексія Левкіна.

Обоє військових у Росії заочно засуджені та внесені до переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

Відомо, що Єва додала до обох знімків підписи "заслужений герой Росії".

Дівчина просила про домашній арешт, однак суддя відправив її під варту.

До слова, нещодавно спалахнув скандал навколо російського підручника з "Основ безпеки життєдіяльності" для 9 класу. Автори книги звинувачують у зґвалтуванні самих жертв.