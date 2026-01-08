Обещают удары: Захарова назвала иностранные войска в Украине интервентами и законными целями

В России резко высказались о планах Запада ввести войска в Украину. Там напомнили свои давние угрозы атаковать иностранных солдат, если те приедут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Марии Захаровой.

Что сказали в России о войсках западных стран в Украине?

Представительница российского МИД назвала это планами по дальнейшей милитаризации Украины. Там даже считают, что Украина и ее партнеры формируют "настоящую ось войны".

"Документ получился очень далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта. Его стержневой элемент – размещение на украинской территории каких-то "многонациональных сил", которые участники "коалиции" должны сформировать для содействия "восстановлению" ВСУ и обеспечения "сдерживания" России после прекращения боевых действий", – иронизируют оккупанты.

Также им не нравится "сращивание военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО".

Захарова вспомнила, что после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать в Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники.

Размещение на территории Украины военных подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, которая несет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные боевые цели Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность,

– высказалась она.

Чиновница в очередной раз озвучила пропагандистские тезисы вроде "устранения первопричин". Мол, "мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации".

Кроме этого, в Москве хотят, чтобы Украина придерживалась "языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, прав и свобод этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств".

И, конечно, "территориальных реалий, сложившихся в результате осуществления права народов на самоопределение". Под последним следует понимать признание аннексии Крыма, оккупации Донецкой и Луганской областей.

Все эти цели, безусловно, будут достигнуты или политико-дипломатическим путем, или в рамках специальной военной операции, во время которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации,

– пригрозили оккупанты.

А напоследок они сделали пас на поле Орбана, Фицо и других пророссийских политиков в Европе. Потому что высказались о том, что Европа будет вынуждена оплатить свои военные планы.

Какие страны отправят войска в Украину?