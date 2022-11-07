Результаты опросов "российских независимых проектов" свидетельствуют о том, что в России сократилось количество сторонников продления военных действий в Украине с 25% до 16%.

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Кто среди россиян критически относится к войне

Согласно социологии, пик поддержки военных действий пришелся на март – апрель 2022 года. Однако осенью он начал плавно снижаться.

По результатам сентябрьского опроса в России значительно уменьшилась "партия войны" (с 25% до 16%) и несколько увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).

Сообщается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода. Однако большинство опрошенных заявили, что доверяют руководству страны и готовы поддержать его как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.

По данным опроса, среди поддерживающих вторжение только половина считает, что война была необходима.

Что могло повлиять на мнение россиян

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 21 сентября подписал указ о "частичной мобилизации". После этого россияне начали массово бежать из страны. В общем, с начала вторжения ее покинул каждый десятый гражданин.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". Мол, набрали необходимое количество – 300 тысяч человек.

Недавно Путин отчитался, сколько мобилизованных россиян уже воюют в Украине. По информации российского диктатора, около 80 тысяч "мобиков" привлечены в войне в Украине, из них около 50 тысяч участвуют в боевых действиях.

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