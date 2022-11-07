Результати опитувань "російських незалежних проєктів" свідчать про те, що в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%.

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Хто серед росіян критично ставиться до війни

Згідно з соціологією, пік підтримки військових дій припав на березень – квітень 2022 року. Однак восени він осені почав плавно знижуватися.

За результатами вересневого опитування, у Росії значно зменшилася "партія війни" (з 25% до 16%) і трохи збільшилася "партія миру" (з 23% до 27%).

Повідомляють, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу. Однак більшість опитаних заявили, що довіряють керівництву країни та готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.

За даними опитування, серед тих, хто підтримує вторгнення, тільки половина вважає, що війна була необхідна.

Що могло вплинути на думку росіян

Нагадаємо, що російський диктатор Владімір Путін 21 вересня підписав указ про "часткову мобілізацію". Після цього росіяни почали масово тікати з країни. Загалом, від початку вторгнення її покинув кожен десятий громадянин.

28 жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". Мовляв, набрали необхідну кількість – 300 тисяч осіб.

Нещодавно Путін прозвітував, скільки мобілізованих росіян вже воюють в Україні. За інформацією російського диктатора, близько 80 тисяч "мобіків" залучено у війні в Україні, з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях.

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