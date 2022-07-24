лавров вроде бы уже договорился с ООН

Соответствующее циничное заявление сделал министр иностранных дел россии лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Внимание 5 угроз, которые несет "зерновое перемирие" с россией

В частности, лавров отметил, что генсек ООН обязался снять введенные Западом неправомерные санкции на перемещение российского зерна. Речь идет и о логистике, и о финансовых операциях.

"Увидим, насколько он выполнит свои обязательства", – отметил глава российского МИД.

Неоднозначная статья по обстрелу порта в Одессе

К слову, ранее в ООН открестились от защиты россии в ее преступных обстрелах по порту Одессы. Речь идет о статье The New York Times, где со ссылкой на собственные неназванные источники в ООН подчеркивают, что ракетным ударом по порту Одессы россия технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле.

Мол, россия не обещала не обстреливать части украинских портов, которые напрямую не привлечены к экспорту зерна. В МИД Украины резко раскритиковали статью.

Коротко о "зерновом соглашении"

22 июля Украина и россия подписали отдельные договоры с Турцией и ООН по безопасному вывозу украинского зерна из портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.

Уже на следующее утро российская армия выпустила ракеты по порту в Одессе, возле которого и было расположено зерно. Это при том, что кремль обязался обеспечить безопасность портов.

К счастью, зерно не пострадало, и наше государство готовится экспортировать его.

Это может вас заинтересовать – реакция Зеленского на обстрел Одесского порта: видео