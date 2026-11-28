Как сообщает издание IStories, соответствующие рекомендации по проведению торжественных мероприятий в 2027 году подготовило Минпросвещения России.

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Пропаганда на праздниках и обязательный гимн

Ведомство официально рекомендовало школам предоставить участникам боевых действий право выступить наряду с родителями выпускников.

Введение таких выступлений объясняют требованиями национального проекта "Молодежь и дети", инициированного Владимиром Путиным. Российские власти уверяют, что эта программа направлена на повышение качества образования.

Помимо речей военных, российское профильное министерство добавило в обязательный перечень рекомендаций церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна.

Включение таких элементов в программу обосновывают формированием лояльности учащихся к государственной идеологии.

Они способствуют формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности. Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания– заявил министр образования Сергей Кравцов.

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Агитация выпускников в ряды армии

Участники вторжения в Украину посещали "последние звонки" и раньше, однако тогда школы делали это по собственной инициативе. Подобные визиты фиксировались в учебных заведениях Москвы, Башкортостана, Мордовии, Бурятии, а также Краснодарского края и Самарской области.

В некоторых городах эти мероприятия превращались в прямой набор молодежи в российскую армию. В частности, во время последнего звонка в школе Мурманска выпускников публично агитировали подписывать контракты и поступать в войска беспилотной авиации.

Напомним, из-за нехватки солдат в собственной стране Россия активно привлекает иностранцев. Российское военное руководство организовало систематический набор иностранцев для участия в войне против Украины. В частности, в ряды оккупационной армиипланируют привлечь десятки граждан Йемена.

В то же время Россия активизировала кампанию по поиску наемников в странах Глобального Юга. В частности, соответствующую рекламу распространяют в Таиланде. Потенциальным новобранцам обещают около 70 тысяч долларовза подписание контракта, российское гражданство и службу в глубоком тылу.

Однако реальность существенно отличается от обещаний вербовщиков. По имеющейся информации, большинство иностранцев не получают обещанных выплат, а вместо службы в тылу их отправляют на самые опасные участки фронта.