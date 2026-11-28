Як повідомляє видання IStories, відповідні рекомендації щодо проведення урочистих заходів у 2027 році підготувало Мінпросвіти Росії.

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Пропаганда на святах та обов'язковий гімн

Відомство офіційно порадило школам надати учасникам бойових дій право на виступ поряд із батьками випускників.

Запровадження таких виступів пояснюють вимогами національного проєкту "Молодь і діти", який ініціював Володимир Путін. Російська влада запевняє, що ця програма націлена на підвищення якості освіти.

Окрім промов військових, російське профільне міністерство додало до обов'язкового переліку рекомендацій церемонії підняття державного прапора та виконання гімну.

Залучення таких елементів до програми аргументують формуванням лояльності учнів до державної ідеології.

Вони сприяють формуванню поваги до державних символів і зміцненню громадянської ідентичності. Упевнений, що саме ці цінності дозволяють кожному випускнику, прощаючись зі школою, унести із собою тільки добрі спогади– заявив міністр просвещения Сергій Кравцов.

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Агітація випускників до лав армії

Учасники вторгнення в Україну відвідували останні дзвоники й раніше, однак тоді школи робили це за власною ініціативою. Подібні візити фіксували в закладах Москви, Башкортостану, Мордовії, Бурятії, а також Краснодарського краю та Самарської області.

У деяких містах ці заходи перетворювали на пряме вербування молоді до російської армії. Зокрема, під час останнього дзвоника у школі Мурманська випускників публічно агітували підписувати контракти та вступати до військ безпілотної авіації.

Нагадаємо, через нестачу солдатів у власній країні Росія активно залучає іноземців. Російське військове керівництво організувало системне вербування іноземців для участі у війні проти України. Зокрема, до лав окупаційної армії планують залучити десятки громадян Ємену.

Водночас Росія активізувала кампанію з пошуку найманців у країнах Глобального Півдня. Зокрема, відповідну рекламу поширюють у Таїланді. Потенційним новобранцям обіцяють близько 70 тисяч доларів за підписання контракту, російське громадянство та службу в глибокому тилу.

Однак реальність суттєво відрізняється від обіцянок вербувальників. За наявною інформацією, більшість іноземців не отримують обіцяних виплат, а замість служби в тилу їх відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.