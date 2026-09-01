По данным Службы внешней разведки Украины, Москва уже готовится отправить на фронт не менее 27 йеменцев.

Как Россия ищет "пушечное мясо"?

К вербовке этих людей непосредственно причастны официальные российские структуры. Это в очередной раз доказывает, что привлечение иностранцев носит не единичный, а системный характер.

Системная вербовка граждан других государств напрямую связана с огромными потерями оккупантов на поле боя. Как уже сообщалось на нашем сайте, государство-агрессор уже привлекло более 28 тысяч иностранцев.

Мы работаем над тем, чтобы это остановить, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки,

– отметил генерал-лейтенант.

Ежемесячные потери врага существенно превышают темпы внутренней мобилизации, поэтому Кремль вынужден искать людские ресурсы за рубежом.

Помимо выходцев из арабских и африканских стран, Москва активно использует военных из Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что Пхеньян отправил в Россию до 50 тысяч своих солдат. Иностранные контингенты проходят подготовку и получают реальный боевой опыт непосредственно в условиях современной войны.

В то же время внутри самой России нарастает демографический кризис и паника из-за возможной новой волны призыва. Граждане страны-агрессора массово готовятся к бегству за границу, опасаясь отправки на фронт.