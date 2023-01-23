И причина все одна и та же – вступление в НАТО. Так, в Госдуме заявили об опасности разрушения государственности Молдовы в случае ее вступления в Альянс. Об этом пишут росСМИ, сообщает 24 канал.

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Россия неприкрыто угрожает Молдове

Более того, по словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонида Калашникова, вступление в НАТО – лучший способ разрушить Молдове собственное государство. Все потому, что в ее составе есть:

автономное территориальное образование Гагаузия,

непризнанная республика Приднестровье.

По словам чиновника, то же так называемое Приднестровье населено русскоязычным населением и "свою волю давно, в начале 1990-х, выразило". А учитывая привычку России "защищать" русскоязычное население, эти слова звучат не как эфемерные размышления, а как едва ли не прямая угроза.

Если они думают, что они, как Финляндия или Швеция, под шумок, быстро, пользуясь ситуацией, могут вступить в НАТО и ничего им за это в собственной стране не будет, они должны вспомнить о другом. О том, что в Финляндии два государственных языка и там уважают народы, населяющие страну,

– сказал он.

Более того, Калашников даже не пытается скрыть угрозы. Он подчеркнул, что отношение России к возможному вступлению Молдовы в НАТО будет негативным, поскольку это является угрозой безопасности страны-террористки.

Не первая угроза

Отметим, что ранее президент Молдовы Мая Санду заявила западным СМИ, что в ее стране идет серьезная дискуссия о способности защитить себя и о возможности вступления в более крупный альянс. Размышления отойти от закрепленного в конституции нейтралитета были вызваны, в частности, войной в Украине. При этом Санду была осторожна и старалась не назвать НАТО.

После этого в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов спросил, готова ли Санду повторить "самоубийственную политику" украинских президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Интересно, что ранее, несмотря на всю абсурдность, в России заявляли, что не могут допустить наличие стран-членов НАТО на ее границах. Однако Молдова даже не является соседкой страны-террористки.

Военные учения в Молдове

Оперативно после озвученных угроз министерство обороны Молдовы объявило о проведении военных учений. Они продлятся с 24 января по 4 февраля на всех военных полигонах, а участие в них примут более 400 военных. Во время них будут использовать военную технику, которая есть в Национальной армии, а сами военные должны будут:

выполнять различные задачи с использованием военной техники,

оказывать первую помощь,

отработать действия в условиях химической атаки

Цель учений – оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих – и срочников, и контрактников,

– отметили в ведомстве.

Однако в министерстве подчеркнули, что эти учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год. Они не связаны ни с ситуацией в регионе, ни с войной в Украине.

"В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", — предупредили в министерстве обороны.