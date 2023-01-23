І причина все одна і та ж – вступ у НАТО. Так, у Держдумі заявили про небезпеку руйнування державності Молдови у разі її вступу до Альянсу. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Росія неприкрито погрожує Молдові

Ба більше, за словами голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язку зі співвітчизниками Леоніда Калашнікова, вступ до НАТО – найкращий спосіб зруйнувати Молдові власну державу. Усе через те, що у її складі є:

автономне територіальне утворення Гагаузія,

невизнана республіка Придністров'я.

За словами посадовця, те ж так зване Придністров'я населене російськомовним населенням і "свою волю давно, на початку 1990-х, висловило". А зважаючи на звичку Росії "захищати" російськомовне населення, ці слова звучать не як ефемерні роздуми, а як ледь не пряма погроза.

Якщо вони думають, що вони, як Фінляндія чи Швеція, під шумок, швиденько, користуючись ситуацією, можуть вступити до НАТО і нічого їм за це у власній країні не буде, вони повинні згадати про інше. Про те, що у Фінляндії дві державні мови і там шанують народи, які населяють країну,

– сказав він.

Ба більше, Калашніков навіть не намагається приховати погрози. Він підкреслив, що ставлення Росії до можливого вступу Молдови до НАТО буде негативним, оскільки це є буцімто загрозою безпеки країни-терористки.

Не перша погроза

Зазначимо, що раніше президент Молдови Мая Санду заявила західним ЗМІ, що в її країні триває серйозна дискусія щодо здатності захистити себе і щодо можливості вступу до більшого альянсу. Роздуми відійти від закріпленого у конституції нейтралітету були викликані, зокрема, й війною в Україні. При цьому Санду була обережна і старалася не назвати НАТО.

Після цього у своєму телеграм-каналі заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов запитав, чи готова Санду повторити "самовбивчу політику" українських президентів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Цікаво, що раніше попри всю абсурдність у Росії заявляли, що не можуть допустити наявність країн-членів НАТО на її кордонах. Однак Молдова навіть не є сусідкою країни-терористки.

Військові навчання у Молдові

Оперативно після озвучених погроз міністерство оборони Молдови оголосило про проведення військових навчань. Вони триватимуть з 24 січня до 4 лютого на всіх військових полігонах, а участь у них візьмуть понад 400 військових. Під час них використовуватимуть військову техніку, що є у Національної армії, а самі ж військові повинні будуть:

виконувати різні завдання з використанням військової техніки,

надавати першу допомогу,

відпрацювати дії в умовах хімічної атаки.

Мета навчань – оцінити можливості і практичні навички всіх військовослужбовців – і строковиків, і контрактників,

– зазначили у відомстві.

Однак в міністерстві наголосили, що ці навчання проводять відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік. Вони не пов'язані ані з ситуацією в регіоні, ані з війною в Україні.

"У ході навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, в центральних, північних та південних районах країни. У зв’язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань та переміщення військової техніки", — попередили у міністерстві оборони.