Соответствующий приговор вынес суд в Москве. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал .
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Украинца приговорили к 3 годам колонии
В Москве гражданина Украины Алексея Пасечника приговорили к 3 годам колонии строгого режима. Человек приобрел GPS-трекер, который может определять местонахождение и записывать звук. Его признали виновным по уголовной статье о незаконном обращении технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Что такое GPS-трекерЭто приемопередающее устройство, которое предназначено для дистанционного слежения за положением объекта. Для передачи данных используется сотовая связь GSM и такие сервисы как GPRS, EDGE, SMS или CSD. Трекер обеспечивает возможность постоянно наблюдать движение объекта везде, где существует покрытие сетей GSM. Большинство современных устройств имеют возможность хранения данных маршрута движения в случае временного отсутствия сети и передают запись маршрута после восстановления связи.
Украинец во время судебного заседания рассказал, что купил трекер Mini A8 за 5 тысяч рублей, чтобы найти свой автомобиль, если его украдут. Однако российский суд решил, что Пасечник приобрел устройство для "негласного получения информации".
В марте мужчину задержала московская полиция. Его арестовали по административным статьям о неповиновении требованиям полиции и нарушении миграционного законодательства. Вскоре после этого против украинца возбудили уголовное дело.
Его адвокат говорит, что мужчину запугали приходившие к нему полицейские, пока он отбывал арест. Пчеловоду угрожали из-за того, что он имеет украинское гражданство, и склоняли к признанию вины