Соответствующий приговор вынес суд в Москве. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал .

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Украинца приговорили к 3 годам колонии

В Москве гражданина Украины Алексея Пасечника приговорили к 3 годам колонии строгого режима. Человек приобрел GPS-трекер, который может определять местонахождение и записывать звук. Его признали виновным по уголовной статье о незаконном обращении технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Что такое GPS-трекер Это приемопередающее устройство, которое предназначено для дистанционного слежения за положением объекта. Для передачи данных используется сотовая связь GSM и такие сервисы как GPRS, EDGE, SMS или CSD. Трекер обеспечивает возможность постоянно наблюдать движение объекта везде, где существует покрытие сетей GSM. Большинство современных устройств имеют возможность хранения данных маршрута движения в случае временного отсутствия сети и передают запись маршрута после восстановления связи.

Украинец во время судебного заседания рассказал, что купил трекер Mini A8 за 5 тысяч рублей, чтобы найти свой автомобиль, если его украдут. Однако российский суд решил, что Пасечник приобрел устройство для "негласного получения информации".

В марте мужчину задержала московская полиция. Его арестовали по административным статьям о неповиновении требованиям полиции и нарушении миграционного законодательства. Вскоре после этого против украинца возбудили уголовное дело.

Его адвокат говорит, что мужчину запугали приходившие к нему полицейские, пока он отбывал арест. Пчеловоду угрожали из-за того, что он имеет украинское гражданство, и склоняли к признанию вины

Обратите внимание! В 2019 году парламент России принял законопроекты, уточняющие понятие "шпионской техники", из-за использования которой могут привлечь к уголовной ответственности. В этот список засчитали устройства для тайного получения информации или доступа к ней без ведома владельца. В то же время, такой техникой не являются устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио, определять геолокацию и находятся в свободном обращении. Глава Государственной думы Вячеслав Володин объяснял, что шпионскими гаджетами также не будут считаться GPS-трекеры для поиска животных.