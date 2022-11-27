Француза уволили после того, как он отказался участвовать в мероприятиях от компании. Мужчина считает их "унизительными и навязчивыми".

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Суд признал увольнение неправомерным

Из парижской консалтинговой фирмы Cubik Partners в 2015 году уволили мужчину после отказа принимать участие в семинарах и социальных мероприятиях выходного дня. По словам его адвокатов, они содержали "чрезмерный алкоголизм" и "неразборчивость в связях".

Француз утверждал, что "веселая" культура в компании имела "унизительные и навязчивые практики". В частности, говорится о:

имитации сексуальных актов,

грубых прозвищах,

обязательстве делить кровать с другими сотрудниками

В своем решении Кассационный суд постановил, что мужчина имел право на "свободу выражения мнений" и что отказ от участия в общественной деятельности является "фундаментальной свободой", а не основанием для его увольнения.

Что рассказали в компании

Француз устроился на работу в Cubik Partners на должность старшего консультанта в феврале 2011 года. В феврале 2014 года его повысили до директора.

В марте следующего года он был уволен за "профессиональную некомпетентность", поскольку якобы не придерживался корпоративных ценностей фирмы.

Кроме этого, компания критиковала его "демотивирующий" тон к подчиненным, а также за якобы неспособность воспринимать обратную связь и разные точки зрения.

Любопытно! Франция является одной из самых либеральных стран мира с точки зрения потребления алкоголя. Законодательно установленный минимальный возраст для употребления алкоголя в общественных местах составляет 18 лет, однако никакого регулирования в частном порядке нет.

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