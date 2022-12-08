Відповідний вирок виніс суд у Москві. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Українця засудили до 3 років колонії

У Москві громадянина України Олексія Пасічника засудили до 3 років колонії суворого режиму. Чоловік придбав GPS-трекер, який може визначати місце перебування та записувати звук. Його визнали винним за кримінальною статтею про незаконний обіг технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації.

Що таке GPS-трекер Це приймально-передавальний пристрій, який призначений для дистанційного стеження за положенням об'єкта. Для передачі даних використовується стільниковий зв'язок GSM та такі його сервіси як GPRS, EDGE, SMS або CSD. Трекер забезпечує можливість постійно спостерігати за рухом об'єкта всюди, де існує покриття мереж GSM. Більшість сучасних пристроїв мають можливість зберігання даних маршруту руху на випадок тимчасової відсутності мережі та передають запис маршруту після відновлення зв'язку.

Українець під час судового засідання розповів, що купив трекер Mini A8 за 5 тисяч рублів, щоб могти знайти своє авто, якщо його вкрадуть. Проте російський суд вирішив, що Пасічник придбав пристрій для "негласного отримання інформації".

У березні чоловіка затримала московська поліція. Його заарештували за адміністративними статтями про непокору вимогам поліції та порушення міграційного законодавства. Незабаром після цього проти українця порушили кримінальну справу.

Його адвокат каже, що чоловіка залякали поліцейські, які приходили до нього, поки він відбував арешт. Пасічнику погрожували через те, що він має українське громадянство, і схиляли до визнання провини

Зверніть увагу! У 2019 році парламент Росії ухвалив законопроєкти, які уточнюють поняття "шпигунської техніки", через користування якою можуть притягнути до кримінальної відповідальності. У цей список зарахували пристрої для таємного отримання інформації або доступу до неї без відома власника. Водночас такою технікою не є пристрої побутового призначення, які можуть записувати фото, відео, аудіо, визначати геолокацію та перебувають у вільному обігу. Очільник Державної думи В'ячеслав Володін пояснював, що шпигунськими гаджетами також не вважатимуться GPS-трекери для пошуку тварин.