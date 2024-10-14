Однако, как сказал 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, у врага возникнут определенные проблемы внутри России.

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Перед какими трудностями столкнутся россияне из-за сожжения Ту-134

Как отметил Кузан, уничтожение российского военно-транспортного самолета Ту-134 не повлияет на поле боя, потому что россияне применяют около 300 бомбардировщиков, истребителей и другой авиации по всей линии фронта.

Операцию на аэродроме "Оренбург-2", который расположен недалеко от Казахстана, провело Главное управление разведки, и довольно успешно. Это уже не единичная атака на российские аэродромы, каждая из них ухудшает логистику внутри России.

Такие меры хоть и не будут иметь влияния непосредственно на фронт, однако будут отвлекать силы спецслужб и внимание Кремля от своих южных регионов, то есть центральную Россию ближе к Казахстану,

– отметил Сергей Кузан.

Российские власти начнет искать диверсантов, которые выдают украинским спецслужбам расположение важных военных объектов. Соответственно будут тратиться дополнительные силы, что крайне выгодно Украине.

В общем, операция ГУР в Оренбурге – чрезвычайная, учитывая, что аэродромы по состоянию на сегодня являются одними из самых защищенных объектов на территории России.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли впервые сбить российский самолет Су-34 с истребителя F-16. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что это может изменить тактику применения россиянами авиационных бомб, уменьшая их эффективность на расстоянии до 50 километров от линии фронта.