В Ростове и приграничных областях начали массово "кошмарить" коллекторов и судебных приставов для их переезда на оккупированные территории. Об этом 24 Каналу сообщили источники.

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Россиян пугают штрафами

За несогласие россиян угрожают штрафовать и оставлять без премий. Тем, кто заявляет, обещают выдавать жилье.

Несмотря на так называемую "помощь", желающих россиян переехать на оккупированные территории Украины очень мало.

Усиление приставов и коллекторов нужно России, чтобы начать притеснять местных, которые задолжали за коммунальные услуги, не смогли расплатиться с кредитами и тому подобное.

Следует отметить, что количество должников с каждым днем увеличивается по всей России. На оккупированных территориях Украины ситуация еще хуже, потому что там откровенные проблемы с экономикой.

Зачем Россия завозит людей на оккупированные территории