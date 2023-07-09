В Ростове и приграничных областях начали массово "кошмарить" коллекторов и судебных приставов для их переезда на оккупированные территории. Об этом 24 Каналу сообщили источники.
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Россиян пугают штрафами
За несогласие россиян угрожают штрафовать и оставлять без премий. Тем, кто заявляет, обещают выдавать жилье.
Несмотря на так называемую "помощь", желающих россиян переехать на оккупированные территории Украины очень мало.
Усиление приставов и коллекторов нужно России, чтобы начать притеснять местных, которые задолжали за коммунальные услуги, не смогли расплатиться с кредитами и тому подобное.
Следует отметить, что количество должников с каждым днем увеличивается по всей России. На оккупированных территориях Украины ситуация еще хуже, потому что там откровенные проблемы с экономикой.
Зачем Россия завозит людей на оккупированные территории
- Россия перед началом контрнаступления ВСУ активно отправляла в оккупированный Крым детей, в том числе из иностранных стран. Цель такой акции оккупантов состояла в том, чтобы использовать детей как живой щит.
- На временно оккупированных территориях Украины Россия размещает свои войска, технику в детских заведениях и использует гражданских как "живой щит" В частности, на одной из баз отдыха враг пытает украинцев.
- В селе Новопетровка Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" захватчики обустроили военную базу, где находятся более 800 российских военных. Вблизи жилых домов местных обитателей рассредоточена русская военная техника.
- В селе Чулаковка Херсонской области базу отдыха "Ива" оккупанты переоборудовали под военную комендатуру, проводят там допросы, жестоко пытают украинцев в подвале.
- Также Россия искусственно вызвала пробки на Крымском мосту. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Россия использует своих граждан как живой щит на Крымском мосту.