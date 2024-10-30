Об этом пишут в российских СМИ, информце 24 Канал.
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В России установили памятник солдату НАТО
Соответствующие фото быстро разлетелись соцсетями, пользователи которых и заметили, что местные жители возлагали цветы бойцу со снаряжением западного образца.
В России установили памятник солдату НАТО / росСМИ
Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов,
– говорилось в надписи на одной из плит памятника.
В России установили памятник солдату НАТО / росСМИ
Однако, на второй его половине вместо солдата с автоматом Калашниковым оказался военнослужащий с американским карабином M4.
После разгоревшегося скандала,, "z-активисты", участвовавшие в церемонии, стали оправдываться, что изображенный на памятнике боец – "свой", просто оружие и униформа у него якобы "трофейные".
Впрочем, это все равно не помогло, и плиту с "вражеским" бойцом пришлось в итоге демонтировать.