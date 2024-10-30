Об этом пишут в российских СМИ, информце 24 Канал.

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В России установили памятник солдату НАТО

Соответствующие фото быстро разлетелись соцсетями, пользователи которых и заметили, что местные жители возлагали цветы бойцу со снаряжением западного образца.

В России установили памятник солдату НАТО / росСМИ

Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов,

– говорилось в надписи на одной из плит памятника.

В России установили памятник солдату НАТО / росСМИ

Однако, на второй его половине вместо солдата с автоматом Калашниковым оказался военнослужащий с американским карабином M4.

После разгоревшегося скандала,, "z-активисты", участвовавшие в церемонии, стали оправдываться, что изображенный на памятнике боец – "свой", просто оружие и униформа у него якобы "трофейные".

Впрочем, это все равно не помогло, и плиту с "вражеским" бойцом пришлось в итоге демонтировать.