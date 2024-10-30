Про це пишуть у російських ЗМІ, інформцє 24 Канал.

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У Росії встановили пам’ятник солдату НАТО

Відповідні фото швидко розлетілися соцмережами, користувачі яких й помітили, що місцеві жителі покладали квіти бійцю зі спорядженням західного зразка.

У Росії встановили пам’ятник солдату НАТО / росЗМІ

Ветеранам бойових дій, учасникам локальних війн і збройних конфліктів,

– йшлося в написі на одній із плит пам’ятника.

У Росії встановили пам’ятник солдату НАТО / росЗМІ

Однак, на другій його половині замість солдата з автоматом Калашниковим виявився військовослужбовець з американським карабіном M4.

Після скандалу, що розгорівся, "z-активісти", які брали участь у церемонії, стали виправдовуватися, що зображений на пам’ятнику боєць – "свій", просто зброя й уніформа у нього нібито "трофейні".

Втім, це все одно не допомогло, і плиту з "ворожим" бійцем довелося у підсумку демонтувати.