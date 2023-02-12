Однако, что интересно, на этот раз понадобилась будка посреди населенного пункта на Урале не для того, чтобы поставить ее у себя возле дома. Местному жителю "большой и мощной" Владимиру просто нечем было отапливать дом. Об этом сообщили росСМИ, пишет 24 Канал.

Смотрите также Плач и нарекания на могиле: из-за авто погибшего оккупанта начался суд между его мамой и женой

Собственное тепло важнее потребностей односельчан

Более того, российские СМИ "краже года" в Челябинской области посвятили целый телерепортаж. Они подчеркнули, что клозет установили рядом с местным фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Новоукраинский Чесменского района 4 года назад. Это обошлось местным властям более чем в 10 тысяч рублей.

Понадобился он, ведь в самом медучреждении туалета никогда не было. Теперь же и медикам, и местным жителям, пользовавшимся кабинкой, придется искать другие места для естественных нужд. Однако местный житель оценил собственные нужды выше потребностей односельчан, поэтому деревянную дощатую кабинку над выгребной ямой в новогодние праздники разломал на доски и забрал домой.

Как сообщили в сюжете, медики теперь же пользуются туалетом чиновников администрации.

Новый туалет голова пока строить не рискует,

– подытожила журналистка.

Возможно заключение за наглую кражу

Из-за такого нахального поступка над благом цивилизации местные власти обратились к правоохранителям, а местные СМИ сняли репортаж.

Общественный туалет. Власть поставила его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Кто лишил крестьян "комнаты размышлений" и сжег в печи вместо дров,

– такими словами начали телесюжет.

Благодаря оперативным и напряженным действиям полиции удалось установить, что украл кабинку безработный житель. Доказательства лежали прямо во дворе: топор и деревянные щепки. Выяснилось, что кабинка понадобилась мужчине для обогрева дома, однако хватило этого счастья всего на два дня. Теперь же горе-вору "светит" тюрьма, возможно, даже и с теплом, и с туалетом.