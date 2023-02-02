У поселка Улан-Холл в Калмыкии, в 136 километрах от Астрахани, упал неизвестный летательный аппарат и взорвался. Об этом местным СМИ сообщили очевидцы.
К теме В пограничные России слышали взрывы: там жалуются о "массированном обстреле"
Что известно об инциденте
Инцидент произошел 1 февраля около 9 утра у поселка Улан-Холл в Лаганском районе Калмыкии. За телевизионной башней у столбов линии электропередач упал неизвестный летательный аппарат и взорвался.
На месте происшествия обнаружили остатки беспилотного летательного аппарата. По неподтвержденной информации, с боеприпасами.
Официального подтверждения или опровержения этой информации от экстренных служб и власти до сих пор нет. Кому принадлежит беспилотный аппарат и какой он модели – неизвестно. Однако в сети есть видео с взрывом и фото обломков.
Территория вокруг окружена. Местных жителей предупредили о возможном отключении электричества.
Обломки летательного аппарата в Калмыкии:
Подобное уже случалось
- 10 октября 2022 года уже случалось подобное. Тогда летательный аппарат упал на границе Ростовской области и Калмыкии. Инцидент произошел в Заветинском районе, обломки беспилотника обнаружили фермерское поле.
- А 16 декабря в Волгоградской области упали обломки неизвестного летательного аппарата, похожего на обломки ракеты Х-101. Тогда пролет трех снарядов снял очевидец. На них слышна работа реактивных двигателей.