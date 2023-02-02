Біля селища Улан-Хол у Калмикії, за 136 кілометрів від Астрахані, впав невідомий літальний апарат та вибухнув. Про це місцевим ЗМІ повідомили очевидці.
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Що відомо про інцидент
Інцидент трапився 1 лютого близько 9 ранку поблизу селища Улан-Хол у Лаганському районі Калмикії. За телевізійною вежею біля стовпів лінії електропередач впав невідомий літальний апарат і вибухнув.
На місці події виявили залишки безпілотного літального апарату. За непідтвердженою інформацією, з боєприпасами.
Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від екстрених служб та влади досі немає. Кому належить безпілотний апарат і який він моделі – невідомо. Проте у мережі є відео з вибухом та фото уламків.
Територія навколо оточена. Місцевих жителів попередили про можливе відключення електрики.
Уламки літального апарату у Калмикії:
Подібне вже траплялось
- 10 жовтня 2022 року вже траплялося подібне. Тоді літальний апарат впав на кордоні Ростовської області та Калмикії. Інцидент трапився у Заветинському районі, уламки безпілотника знайшли фермерському полі.
- А 16 грудня у Волгоградській області впали уламки невідомого літального апарату, схожого на уламки ракети Х-101. Тоді проліт трьох таких снарядів зняв очевидець. На них чути роботу реактивних двигунів.