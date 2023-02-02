Біля селища Улан-Хол у Калмикії, за 136 кілометрів від Астрахані, впав невідомий літальний апарат та вибухнув. Про це місцевим ЗМІ повідомили очевидці.

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Що відомо про інцидент

Інцидент трапився 1 лютого близько 9 ранку поблизу селища Улан-Хол у Лаганському районі Калмикії. За телевізійною вежею біля стовпів лінії електропередач впав невідомий літальний апарат і вибухнув.

На місці події виявили залишки безпілотного літального апарату. За непідтвердженою інформацією, з боєприпасами.

Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від екстрених служб та влади досі немає. Кому належить безпілотний апарат і який він моделі – невідомо. Проте у мережі є відео з вибухом та фото уламків.

Територія навколо оточена. Місцевих жителів попередили про можливе відключення електрики.

Уламки літального апарату у Калмикії:

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