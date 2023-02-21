Министерство иностранных дел России 21 февраля вызвало посла США Линн Трейси, чтобы высказать ей претензии в связи с растущей поддержкой Украины. Об этом сообщили в самом ведомстве, пишет 24 Канал.

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В России недовольны активностью США

Вероятно, причиной такой реакции служил беспрецедентный визит в Киев 20 февраля президента Джо Байдена, во время которого он анонсировал новые поставки вооружения Украине. Как сообщили в МИД, руководители американской дипмиссии выразили демарш из-за все более широкой вовлеченности США "в боевые действия на стороне киевского режима".

В переданной послу ноте протеста отмечается, что такая поддержка Штатами Украины, в частности, предоставление оружия и передача информации о целях, якобы "доказывают неправдивость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта". Более того, в министерстве агрессора добавили, что Россия считает предоставленное Украине оружие и обслуживающий персонал, "включая граждан США", своими законными целями.

В России заявили, что такой "агрессивный" курс США является контрпродуктивным и направлен на углубление конфронтации по всем направлениям. Так что если Штаты стремятся к деэскалации отношений с агрессором, они должны:

вывести американо-натовских военных,

прекратить антироссийскую деятельность.

Интересно, что соблюдение требований страны-оккупанта в России требуют в то время, когда она агрессивно нарушает международное право и незаконно вмешивается в суверенитет Украины.

Взрывы на "Северных потоках"

Претензии у России возникли также по расследованию диверсий на "Северных потоках". В МИД требуют объяснений относительно взрывов на ветвях газопроводов, а также "не мешать объективному расследованию".

Обсуждали представители российского ведомства с Линн Трейси и двусторонние вопросы.