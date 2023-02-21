Тож міністерство закордонних справ Росії 21 лютого викликало посла США Лінн Трейсі, щоб висловити їй претензії у зв’язку зі зростаючою підтримкою України. Про це повідомили у самому відомстві, пише 24 Канал.

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У Росії не задоволені активністю США

Ймовірно, причиною такої реакції слугував безпрецедентний візит до Києва 20 лютого президента Джо Байдена, під час якого він анонсував нові поставки озброєння Україні. Як повідомили в МЗС, керівниці американської дипмісії висловили демарш через усе ширшу залученість США "у бойові дії на боці київського режиму".

У переданій послу ноті протесту зазначається, що така підтримка Штатами України, зокрема, надання зброї та передача інформації про цілі, буцімто "доводять неправдивість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту". Ба більше, у міністерстві агресорки додали, що Росія вважає надану Україні зброю та обслуговуючий персонал, "включно з громадянами США", своїми законними цілями.

У Росії заявили, що такий "агресивний" курс США є контрпродуктивним та спрямованим на поглиблення конфронтації в усіх напрямках. Тож якщо Штати прагнуть деескалації відносин з агресоркою, вони повинні:

вивести американсько-натівських військових,

припинити антиросійську діяльність.

Цікаво, що дотримання вимог країни-окупантки у Росії вимагають у той час, коли вона агресивно порушує міжнародне право і незаконно втручається в суверенітет України.

Вибухи на "Північних потоках"

Претензії у Росії виникли також щодо розслідування диверсій на "Північних потоках". В МЗС вимагають пояснень щодо вибухів на гілках газопроводів, а також "не заважати об’єктивному розслідуванню".

Обговорювали представники російського відомства з Лінн Трейсі й двосторонні питання.