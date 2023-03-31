Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 31 марта. В разведке напомнили, что 23 марта 2023 года Силы специальных операций Украины обнародовали кадры уничтожения российского контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" в Донецкой области.
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"Зоопарк-1М" позволяет быстро обнаруживать вражескую артиллерию
Как говорится в сообщении разведки, на протяжении войны Россия и Украина направляли свои усилия на нейтрализацию контрбатарейных радаров противника.
Силы специальных операций показали видео уничтожение "Зоопарк-1М" в Донецкой области
Причина в том, что эти системы относительно малочисленны, но являются значительным мультипликатором силы. В частности, они позволяют командирам быстро обнаруживать вражескую артиллерию и наносить по ней удары.
Эти системы имеют активную электромагнитную сигнатуру, поэтому они уязвимы к обнаружению и уничтожению. Россия потеряла минимум шесть ЗРК "Зоопарк-1М" и, вероятно, в Украине осталось очень ограниченное их количество.
"Восстановление арсенала контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но у России, вероятно, возникнут трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями", – утверждают в британском Минобороны.
Украинские бойцы под Херсоном эффектно уничтожили российский ЗРК "Оса"
- Следует отметить, что Россия потеряла по меньшей мере 10 зенитных ракетных комплексов "Оса" с начала полномасштабного вторжения в Украину. ЗРК "Оса-АКМ" стоит около 10,3 миллионов долларов.
- Один из ЗРК "Оса" было уничтожено в 2022 году под Херсоном силами и средствами 406-й отдельной артиллерийской бригады. Наши артиллеристы уничтожили "Осу", нанеся удар с M982 Excalibur.
- Также Силы обороны Украины в районе Олешек Херсонской области превратили в металлолом арктический "Тор" россиян. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что это специфическая техника, а не строевая. По его словам, это отдельный вид, который стоит даже дороже обычного "Тора".