Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 31 березня. У розвідці нагадали, що 23 березня 2023 року Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російського контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" на Донеччині.

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"Зоопарк-1М" дозволяє швидко виявляти ворожу артилерію

Як йдеться у повідомленні розвідки, упродовж війни Росія та Україна спрямовували свої зусилля на нейтралізацію контрбатарейних радарів супротивника.

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Причина в тому, що ці системи відносно нечисленні, але є значним мультиплікатором сили. Зокрема, вони дозволяють командирам швидко виявляти ворожу артилерію і завдавати по ній ударів.

Та ці системи мають активну електромагнітну сигнатуру, через що вони вразливі до виявлення і знищення. Росія втратила щонайменше шість ЗРК "Зоопарк-1М" і, ймовірно, в Україні залишилася дуже обмежена їх кількість.

"Відновлення арсеналу контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але у Росії, ймовірно, виникнуть труднощі, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями", – стверджують у британському Міноборони.

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