ЗРК "Оса" було знищено силами та засобами 406 окремої артилерійської бригади. Українські військові надали 24 Каналу відео ураження ворожого ЗРК.

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В Україні вже знищено щонайменше 10 ЗРК "Оса"

Наші артилеристи знищили "Осу" під Херсоном, завдавши удару з M982 Excalibur – це високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм.

Українські артилеристи знищили ЗРК "Оса": дивіться відео

ЗРК "Оса-АКМ", який вразили бійці 406 бригади, коштує близько 10,3 мільйона доларів. Росіяни намагалися сховати свій ЗРК у лісистій місцевості. Та орлиний зір наших бійців дозволив знищити комплекс.

Згідно з даними порталу Oryx, це щонайменше 10 зенітний ракетний комплекс "Оса", який окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Воїни 406 бригади мають великий послужний список у контексті знищеної техніки ворога. На початку лютого 2023 року у мережі з'явилося відео з кадрами "демілітаризації" доволі рідкісного зенітного ракетного комплексу російського окупаційного війська.

Йдеться про російський ЗРК 9А331МДТ "Тор-М2ДТ", "арктичний" варіант на базі шасі гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. На кадрах видно, що першим же ударом високоточного боєприпасу M982 Excalibur наші бійці поцілили в російський ЗРК.

Що більше, 406 бригада також раніше знищила ще одну "Осу" й відповідне відео теж публікували в мережі. Високоточний боєприпас M982 Excalibur уразив російський ЗРК 9А33БМ3 "Оса-АКМ", який було знищено в Донецькій області.

"Оса-АКМ" (індекс ГРАУ – 9К33М3) – автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (за класифікацією НАТО: SA-8 Gecko). Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

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