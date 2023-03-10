ЗРК "Оса" було знищено силами та засобами 406 окремої артилерійської бригади. Українські військові надали 24 Каналу відео ураження ворожого ЗРК.
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В Україні вже знищено щонайменше 10 ЗРК "Оса"
Наші артилеристи знищили "Осу" під Херсоном, завдавши удару з M982 Excalibur – це високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм.
Українські артилеристи знищили ЗРК "Оса": дивіться відео
ЗРК "Оса-АКМ", який вразили бійці 406 бригади, коштує близько 10,3 мільйона доларів. Росіяни намагалися сховати свій ЗРК у лісистій місцевості. Та орлиний зір наших бійців дозволив знищити комплекс.
Воїни 406 бригади мають великий послужний список у контексті знищеної техніки ворога. На початку лютого 2023 року у мережі з'явилося відео з кадрами "демілітаризації" доволі рідкісного зенітного ракетного комплексу російського окупаційного війська.
Йдеться про російський ЗРК 9А331МДТ "Тор-М2ДТ", "арктичний" варіант на базі шасі гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. На кадрах видно, що першим же ударом високоточного боєприпасу M982 Excalibur наші бійці поцілили в російський ЗРК.
Що більше, 406 бригада також раніше знищила ще одну "Осу" й відповідне відео теж публікували в мережі. Високоточний боєприпас M982 Excalibur уразив російський ЗРК 9А33БМ3 "Оса-АКМ", який було знищено в Донецькій області.
Спецпризначенці СБУ знищили російські ЗРК "ТОР М2" та "С-300ВМ"
- СБУ опублікувала відео використання своїми спецпризначеннями нового виду дронів-камікадзе. На відео зафіксовано ураження одразу двох зенітних ракетних комплексів – "Тор М2" та С-300ВМ.
- Україна, ймовірно, почала використовувати дрони-камікадзе Phoenix Ghost, або інші безпілотники, які не були анонсовані. ЗРК С-300ВМ – це вид озброєння, який не розгортається поблизу переднього краю взагалі. Головне призначення цього комплексу – це знищення балістичних цілей.
- С-300ВМ потребує прикриття зенітними ракетними комплексами ближньої дії. Цю роль, скоріш за все, відігравав "Тор", який теж був знищений під час руху.
- Ураження однієї з машин комплексу С-300ВМ навряд чи проходило у зоні дії ствольної артилерії ЗСУ. Відтак, можна припустити, що ЗРК вразив саме дрон.