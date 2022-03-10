Він хоч і радянський, але працює у будь-яку погоду. "Оса" призначена для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.

До теми ЗСУ знищили командира полку, який наступав танками на Київ

Про знищення ворожої техніки у своєму телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



Знижений ЗРК "Оса" / Фото Антон Геращенко

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