В России возродили "гонки на лафетах"

В 80-е генсеков СССР хоронили один за другим. Это называлось "гонки на лафетах" – на колесную пару от пушки (лафет – Lafette) клали очередного генсека и перед мавзолеем прогоняли по Москве.

Новое прочтение "классики"

Сейчас у россиян хоронят военных попроще. Лафет еще нужно заслужить – в большинстве своем старая "Газель" привозит в какие-то *беня очередного ваньку, которого в местном Доме культуры отпоют.

На местную школу повесят очередную табличку героя, назовут какую-нибудь задрипанную улицу-тупик его именем. Ну, собственно, и все.

Захоронение замкомандира отдельной бригады спецназа капитана Виталия Кокорина / РосСМИ

На пафосе

Зимой и осенью хоронили среди луж, говна и атрибутов русского бездорожья.

Но надо заметить – когда еще лежит снег, все выглядит окей.

Так же, когда все зарастает травой или начинают цвести цветы. Тогда русская глубинка выглядит еще более или менее окей. Асфальта и так нет, но буйная зелень как-то отвлекает.