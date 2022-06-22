В России загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связывают с Медведчуком

В России 22 июня произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Ранее это предприятие принадлежало жене Виктора Медведчука.

Детали нового пожара в Ростовской области

По данным российских СМИ, информация о пожаре поступила спасателям в 09:25 по местному времени. Российские пожарные говорят, что огонь вспыхнул из-за якобы "возгорания в теплообменнике".

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Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров. Угрозы переброски огня якобы нет. Также в российском министерстве чрезвычайных ситуаций утверждают, что никто не пострадал.

На месте происшествия работают 30 спасателей и 14 единиц пожарной техники.

Активист и военный Вооруженных Сил Украины Сергей Стерненко опубликовал видео с места пожара в Ростовской области. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся над заводом.

Смотрите видео пожара на заводе, когда-то принадлежавшем куму Путина:

Впоследствии российские телеграм-каналы опубликовали ролик, как спасатели тушат огонь на охваченном огнем заводе. Пожар якобы уже локализовали.

В Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод: видео

Завод атаковал беспилотник

На другом видео видно, как в небе летит неизвестный беспилотник. Он приблизился к нефтезаводу и нанес по нему удар. Вооруженные Силы Украины даже опубликовали этот ролик у себя на странице. Они не подтвердили и не опровергли, что беспилотник украинский, однако интригующе написали "дальше будет".

В Ростовской области Благодатный огонь продолжает сходить на земли россиян. Горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Следите за "ветром перемен". Дальше будет,

– написали ВСУ.

Смотрите момент удара беспилотника по заводу: видео

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Что известно о Новошахтинском заводе

Это российское акционерное общество, которое осуществляет неглубокую переработку нефти. Его продукция – битум, мазут и газойль. Ранее завод попадал в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes.

Большей долей завода владела Оксана Марченко. Журналисты программы "Схемы" установили, что Медведчуку удалось обойти жесткие санкции США, которые ввели в 2014 году, и поставлять в порт Хьюстона и оккупированный Крым нефтепродукты из Новошахтинского завода. В США эту продукцию у пророссийского нардепа покупала корпорация Exxonmobil.

19 февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и Марченко. Ограничения касались и Новошахтинского завода нефтепродуктов, ведь тот обеспечивал пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

В апреле 2021 года Медведчук лишился завода, о чем свидетельствовали данные из его декларации.

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