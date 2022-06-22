В России загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связывают с Медведчуком
В России 22 июня произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Ранее это предприятие принадлежало жене Виктора Медведчука.
Детали нового пожара в Ростовской области
По данным российских СМИ, информация о пожаре поступила спасателям в 09:25 по местному времени. Российские пожарные говорят, что огонь вспыхнул из-за якобы "возгорания в теплообменнике".
К теме Политтехнологу Медведчука Погребинскому сообщили подозрение в госизмене
Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров. Угрозы переброски огня якобы нет. Также в российском министерстве чрезвычайных ситуаций утверждают, что никто не пострадал.
На месте происшествия работают 30 спасателей и 14 единиц пожарной техники.
Активист и военный Вооруженных Сил Украины Сергей Стерненко опубликовал видео с места пожара в Ростовской области. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся над заводом.
Смотрите видео пожара на заводе, когда-то принадлежавшем куму Путина:
Впоследствии российские телеграм-каналы опубликовали ролик, как спасатели тушат огонь на охваченном огнем заводе. Пожар якобы уже локализовали.
В Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод: видео
Завод атаковал беспилотник
На другом видео видно, как в небе летит неизвестный беспилотник. Он приблизился к нефтезаводу и нанес по нему удар. Вооруженные Силы Украины даже опубликовали этот ролик у себя на странице. Они не подтвердили и не опровергли, что беспилотник украинский, однако интригующе написали "дальше будет".
В Ростовской области Благодатный огонь продолжает сходить на земли россиян. Горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Следите за "ветром перемен". Дальше будет,
– написали ВСУ.
Смотрите момент удара беспилотника по заводу: видео
К теме У россиян подгорает дважды: огонь на "вышках Бойко" добрался до скважины и его не могут погасить
Что известно о Новошахтинском заводе
Это российское акционерное общество, которое осуществляет неглубокую переработку нефти. Его продукция – битум, мазут и газойль. Ранее завод попадал в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes.
Большей долей завода владела Оксана Марченко. Журналисты программы "Схемы" установили, что Медведчуку удалось обойти жесткие санкции США, которые ввели в 2014 году, и поставлять в порт Хьюстона и оккупированный Крым нефтепродукты из Новошахтинского завода. В США эту продукцию у пророссийского нардепа покупала корпорация Exxonmobil.
19 февраля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и Марченко. Ограничения касались и Новошахтинского завода нефтепродуктов, ведь тот обеспечивал пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.
В апреле 2021 года Медведчук лишился завода, о чем свидетельствовали данные из его декларации.Обратите внимание! С начала полномасштабной войны в Украине в России постоянно что-то взрывается или вспыхивает. Местные власти ничего не объясняют гражданам, а журналисты-пропагандисты называют это "хлопками". В последний раз такие "хлопки" в Белгородской области слышали поздно вечером 17 июня. Поскольку чиновники ничего не объясняют, то местные жители думают, что по ним "бьют". На самом же деле они могли слышать звуки от запуска ракет по Харькову.
Это может вас заинтересовать – в "администрации" пророссийских боевиков услышали "хлопок": видео