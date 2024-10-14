Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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В России проходит эвакуация из приграничных городов

Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей,

– сказала она.

Кроме этого, Москалькова отметила, что, согласно данным МЧС, в Курской области было эвакуировано 112 337 человек.

"В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещено 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще более 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть около 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться или уже вернулись к местам постоянного проживания", – добавила она.

Ранее Россия заявляла, что эвакуировала из Курской области 76 тысяч человек. Часть россиян эвакуируют на временно оккупированную территорию Украины.