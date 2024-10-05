В России квадроберов и тарологов признают "экстремистами": пугают штрафами и заключениями

В России собираются запретить деятельность тарологов, нумерологов и субкультуру квадроберов. Их признают "экстремистами", также пугают "дикими штрафами" и даже заключением в тюрьму.

Соответствующий законопроект уже анонсировали в Госдуме России, пишут российские СМИ. Они активно цитируют депутата российской госдумы Андрея Свинцова, который взялся комментировать этот законопроект.

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Говорят, эти люди – шарлатаны

Так, предполагают, что в России тарологи и нумерологи должны получить медицинскую лицензию и оказывать медицинскую помощь.

"Поскольку 99% из них – это шарлатаны и мошенники, то их нужно "всех посадить", – заявил Свинцов.

Тот считает, чтобы статья была действенной, ее надо правильно прописать.

Также в ближайшее время в России запретят деятельность квадроберов. Его представителей хотят признать "экстремистами", которых заставят платить штрафы.

Мы все это запретим, включая квадроберов. Все это будет признано экстремизмом.. дикие штрафы. Желаете людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите. Широкую аудиторию собирать – это мошенничество,

– заявил Свинцов.

И отметил, что соответствующие инициативы внедрят в течение года. Однако в чем конкретно заключается опасность, депутат не объяснил.