Выводы опубликовало Министерство обороны Великобритании в обзоре 28 июля. В ведомстве обратили внимание. что на этой неделе стало известно об аресте руководителя российской "Военно-строительной компании" Министерства обороны России Андрея Белкова по обвинению в коррупции.

Смотрите также Более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 28 июля

Что известно об обвинениях

"Созданную в 2019 году компанию бывший министр обороны России Сергей Шойгу хвалил за "особый режим внутреннего и внешнего аудита", – говорится в обзоре.

Вероятно, компанию на самом деле использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.

Также суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-директора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к тюремному заключению за хищения и завышение цен.

Коррупция является укоренившейся в российской оборонной промышленности. В 2007 году аудит по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова обнаружил, что 70% бюджетных средств Министерства обороны использовались не по назначению,

– отмечает британская разведка.

Разведчики отметили, что Кремль мирится с коррупцией. Более того усилились репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты.