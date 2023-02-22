Российская служба "Голоса Америки" взяла на работу пропагандиста НТВ

В российской службе "Голоса Америки" работает бывший пропагандист. Ранее он создавал пропагандистские сюжеты о российской войне против Украины.

Материалы Гарри Княгницкого выходят на сайте российской службы "Голоса Америки" по меньшей мере с ноября 2022 года. Хотя раньше он создавал материалы по методичкам Путина.

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Что известно о работе Княгницкого

По меньшей мере, с ноября 2022 года в российской службе "Голоса Америки" работает Гарри Княгницкий, бывший корреспондент российского телеканала НТВ. Его материалы можно увидеть на сайте американской службы иновещания,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на российском телеканале НТВ он работал как военный корреспондент и "отличился" пропагандистскими сюжетами. В частности, он в своих материалах говорил, что:

украинские военные якобы осуществляют наведение артиллерии по сигналу гражданских мобильных телефонов;

ВСУ атакует мирных граждан, а россияне якобы "вынуждены" стрелять в ответ, в противном случае – украинский танк разрушит жилой квартал;

"дети радуются, думая, что война позади, и Нацгвардия уже на подступах к Донецку".

Стоит отметить, что один из его материалов назывался "Геноцид и уничтожение": жители Донбасса в ужасе от действий украинской армии". Кроме того, Гарри Княгницкий российских боевиков называет "ополчением" или "самообороной Донбасса".

Более того, он делал сюжет о якобы задержании "террористической группы" Олега Сенцова в 2014 году. Наш режиссер был в плену россиян 5 лет и подал иск против российских медиа, провозгласивших его "террористом" к решению суда.

Российский канал НТВ полностью финансирует государственная компания "Газпром". Более того, на него наложил санкции Евросоюз. В 2017 году Княгницкий ушел из НТВ, как сам заявил, из этических соображений: "В какое состояние ты будешь прогибаться?".

После этого он работал на нью-йоркской редакции российского телеканала RTVI. Однако там он тоже запомнился. В частности:

о протестах после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда писал: "…Ибо где темнокожие – там преступность. Так говорят россияне, уехавшие из Южного и Восточного Гарлема";

почему "либеральная" американская пресса не расследует сексуальные обвинения против Джо Байдена: "...New York Times получает Пулитцера за материалы о режиме Путина… Но если просто закрыть глаза на показания против Байдена, не дискредитирует ли это движение #MeToo, совсем не чужое для NYT? Редакция имеет сложный выбор. Гораздо сложнее, чем просто танцевать на Путине, Трампе и американских консерваторах. И Пулитцера за этот выбор не дадут".

Сотрудники "Голоса Америки" уже обратились к конгрессменам

Источники "Детектора медиа" в российской службе "Голоса Америки" сообщили, что сотрудники медиа сначала обращались к собственному руководству, но оно не отреагировало. Так что обращение к конгрессменам, по словам собеседников, было только вопросом времени. При этом о существовании письма конгрессменам, о котором сообщает Kyiv Post, источники издания не знают.

Следует заметить, что издание Kyiv Post написало, что работники "Голоса Америки" уже:

обратились к американским конгрессменам;

призывают менеджмент вещателя пересмотреть назначение Княгницкого и еще одной журналистки Дарьи Давыдовой. По словам коллег, она легитимизирует оккупацию Крыма.

По данным Kyiv Post, авторы обращения к Конгрессу заявляют, что миссию "Голоса Америки" нельзя доверить людям, работавшим на российские власти и годами продвигавшим пророссийские нарративы. Они ведь заявили, что: "Это ставит под сомнение нашу репутацию и репутацию "Голоса Америки".