Накануне ставленники кремля уехали из Крыма. Они поселились в одной из гостиниц в ростове, сразу же пошли гудеть в ресторан, а потом исчезли. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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фсбшники ищут гауляйтеров

Да, приспешники путина после закрытия ресторана собирались продолжать пьянку, но потом исчезли.

Местные фсбшники шокированы, им приказали срочно найти аксенова и константинова. Далее приспешников должны отправить в Крым, чтобы записывать опровержения. Потом вроде бы позволят вернуться.

Однако к 16:00 их так и не нашли. Говорят, что оба просто перепраздновали свой выезд и не могут прийти в себя.

Что этому предшествовало

Гауляйтеры уехали из Крыма ночью 17 августа. аксенов и константинов сбежали после того, как обоим деятелям позвонил куратор из москвы. Он сообщил о вероятной опасности для их жизней.

оккупанты спешно вывозили из Крыма своих жен и детей. Подчиненные "премьера" всю ночь уничтожали документы.

Кстати, в ночь бегства оккупанты закрыли Крымский мост, чтобы вывезти гауляйтеров. Тогда запустили слухи об "атаке Украины", чтобы отвлечь внимание.

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