Известно, что по состоянию на 12 часов дня 30 апреля 2022 года – войска России проводили наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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По его словам, сейчас главная цель противника не изменилась:

окружить группировку Сил обороны Украины,

установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей,

обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым.

Кроме того, по словам Александра Мотузяника, российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям.

Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком. Кроме того, отмечено признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные подготовительные действия противника,

– рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

По его словам, например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь.

Ситуация в Ростове-на-Дону

Также Александр Мотузяник сообщил, что в российском городе Ростов-на-Дону развернули дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих. В частности, они были замечены на территории военного клинического госпиталя.

Ситуация на Донбассе

Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.

По данным британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Впрочем, они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

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