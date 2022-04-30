Известно, что по состоянию на 12 часов дня 30 апреля 2022 года – войска России проводили наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
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По его словам, сейчас главная цель противника не изменилась:
- окружить группировку Сил обороны Украины,
- установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей,
- обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым.
Кроме того, по словам Александра Мотузяника, российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям.
Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком. Кроме того, отмечено признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные подготовительные действия противника,
– рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
По его словам, например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь.
Ситуация в Ростове-на-Дону
Также Александр Мотузяник сообщил, что в российском городе Ростов-на-Дону развернули дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих. В частности, они были замечены на территории военного клинического госпиталя.
Ситуация на Донбассе
- Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.
- По данным британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Впрочем, они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.
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