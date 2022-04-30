Відомо, що станом на 12 годину дня 30 квітня 2022 року – війська Росії проводили наступальну операцію у Східній операційній зоні. Про це сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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За його словами, зараз головна мета противника не змінилася:

оточити угруповання Сил оборони України,

встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей,

забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим.

Крім того, за словами Олександра Мотузяника, російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на усіх напрямках.

Найбільша їх активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому. Окрім того, відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій. На це вказують окремі підготовчі дії противника,

– розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, наприклад, у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжко-місця та облаштовано додатковий польовий шпиталь.

Ситуація в Ростов-на-Дону

Також Олександр Мотузяник повідомив, що в російському місті Ростов-на-Дону розгорнули додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців. Зокрема, їх помітили на території військового клінічного госпіталю.

Ситуація на Донбасі

Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.

За даними британської розвідки, битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Втім, у ній вони здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

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