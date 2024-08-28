В Ростове сильный пожар возле портовой зоны

В российском Ростове сегодня, 28 августа, вспыхнул сильный пожар вблизи портовой зоны.

В телеграмм-каналах уже распространили фото и видео с места происшествия, информирует 24 Канал.

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Отмечают, что огонь зафиксирован в районе Аксайского моста на левом берегу Дона.



В ростовском порту пожар / Фото с тг-каналов

При этом, российское министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий тоже отреагировало на происшествие. Но довольно традиционным способом: утверждают, что пожар охватил лишь "камыш и сухую траву".

Пожар в порту Ростова: видео

К слову, в Ростовской области еще ночью было громко. ГУР и ССО ударили по нефтебазе "Атлас". А утром Украина впервые атаковала Кировскую область. Там была поражена нефтебаза "Зенит".