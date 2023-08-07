В Ровненской области полицейский сбил женщину и оставил ее умирать

В селе Москвин Ровненской области полицейский сбил 64-летнюю женщину и оставил без помощи. Она умерла на месте аварии.

Сообщается, что в полночь в полицию поступило сообщение, что на обочине дороги обнаружили местную жительницу без признаков жизни. Удалось установить, что 64-женщина ориентировочно в 21:30 вышла от знакомой и уходила к себе домой.

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Впрочем, до дома не дошла – ее тело обнаружили неподалеку от собственного хозяйства с телесными повреждениями, характерными для ДТП,

– сообщили полицейские.

Также на месте следователи обнаружили и собрали доказательства, свидетельствующие о наезде транспортного средства на пешехода. Ориентировочно в десятке метров полицейские нашли также мобильный телефон и обувь пострадавшей.

Виновником ДТП является полицейский

Правоохранителям удалось разыскать автомобили и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который был на службе и находился за рулем личного авто.

"О событии уведомлены сотрудники Государственного бюро расследований. Также им будут переданы все собранные в рамках расследования обстоятельств ДТП материалы", – заявили в полиции.

Но добавили, что сведения внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.