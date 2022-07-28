Местные сообщили полиции о том, что во дворе возле многоэтажки на дереве, ориентировочно на уровне второго этажа, обнаружили самодельное взрывное устройство на основе ручной гранаты.

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Специалисты-взрывотехники сняли опасный предмет, разрядили его и привели в безопасное состояние.



Специалисты разрядили взрывчатку в Ровно

Теперь полицейские ищут людей, которые могут быть причастны к совершенному преступлению.



В Ровно неизвестные прицепили взрывчатку к дереву

Что делать, если вы обнаружили взрывчатку

При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо:

отойти на безопасное расстояние (230 – 250 метров),

немедленно сообщить о находке по телефонам "102" или "101",

предупредить прохожих об опасности,

дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки.

Важно! В любом случае не приближайтесь к взрывоопасному предмету!

К слову, на протяжении войны правоохранители обнаружили немало людей, являвшихся сообщниками российских захватчиков. Один из таких недавно был задержан в Одессе. Он просил оккупантов нанести по городу такой же жуткий удар, как по Виннице.

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