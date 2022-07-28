Місцеві повідомили до поліції про те, що у дворі біля багатоповерхівки на дереві, орієнтовно на рівні другого поверху, виявили саморобний вибуховий пристрій на основі ручної гранати.

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Фахівці-вибухотехніки зняли небезпечний предмет, розрядили його та привели у безпечний стан.



Фахівці розрядили вибухівку в Рівному

Тепер поліцейські шукають осіб, які можуть бути причетні до вчиненого злочину.



У Рівному невідомі причепили вибухівку до дерева

Що робити, якщо ви виявили вибухівку

При виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно:

відійти на безпечну відстань (230 – 250 метрів),

негайно повідомити про знахідку за телефонами «102» або «101»,

попередити перехожих про небезпеку,

дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки.

Важливо! У жодному разі не наближайтеся до вибухонебезпечного предмету!

До слова, впродовж війни правоохоронці виявили чимало людей, які були спільниками російських загарбників. Одного з таких нещодавно затримали в Одесі. Він просив окупантів завдати по місту такого ж моторошного удару, як по Вінниці.

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