Чоловік не просто підтримував напад росії на Україну. Він буквально закликав військових з країни-агресорки завдати потужного удару по місту, масштаби якого можна буде порівняти з атакою по Вінниці 14 липня.

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Чоловік хотів, щоб окупанти обстріляли Одесу

Як зазначають правоохоронці, їм вдалось викрити мешканця Одеси, який був відвертим прихильником "русского міра". Чоловік не просто підтримував війну проти України. Він прагнув, щоб країна-агресорка завдала моторошного удару по його рідному місту.

Для цього він кілька разів надсилав повідомлення у всілякі російські чати. У них він прохав ворога агресивніше бити по Одесі. Якщо бути точнішими, то повторити масштаби Вінниці, удар по якій сколихнув не лише Україну, а й увесь цивілізований світ.

Правоохоронці провели обшук у помешканні затриманого. Під час цього вони конфіскували у нього стаціонарний комп'ютер, а також мобільний телефон. Вони містили докази, які безпосередньо свідчать про те, що чоловік вів колабораційну діяльність. Усю техніку, яку вдалось вилучити у ймовірного зловмисника, вже відправили на експертизу.

Оскільки вину чоловіка ще не доведено, то ми не можемо називати його винним. Та й самі правоохоронці наразі проводять його перевірку. Її результати вже покажуть, чи дійсно він був пособником ворога.

Нагадаємо, що правоохоронцям на днях вдалось затримати колишнього главу СБУ у Криму Олега Кулінича. Рішенням суду чоловіка відправили під варту. І в нього не буде можливості внести заставу, щоб вийти.

Судитимуть за державну зраду

Згідно з ухвалою, Кулінич повинен пробути під вартою щонайменше до 13 вересня 2022 року. Причому оголосили слідчі ДБР йому підозру відразу за трьома статтями. Мовиться про:

державну зраду;

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

посередництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

Слідчі встановили, що Кулініч вів співпрацю з російською фсб. Крім того, він надавав окупантам дані розвідки. Мовиться також про ту інформацію, яка була державною таємницею.

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