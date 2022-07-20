Мужчина не просто поддерживал нападение россии на Украину. Он буквально призвал военных из страны-агрессора нанести мощный удар по городу, масштабы которого сравнимы с атакой по Виннице 14 июля.

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Мужчина хотел, чтобы оккупанты обстреляли Одессу

Как отмечают правоохранители, им удалось разоблачить жителя Одессы, который был откровенным поклонником "русского мира". Мужчина не просто поддерживал войну против Украины. Он стремился, чтобы страна-агрессор нанесла жуткий удар по его родному городу.

Для этого он несколько раз посылал сообщения во всевозможные русские чаты. В них он просил врага более агрессивно бить по Одессе. Если быть точнее, то повторить масштабы Винницы, удар по которой потряс не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

Правоохранители провели обыск в помещении задержанного. В ходе этого они конфисковали у него стационарный компьютер, а также мобильный телефон. Они содержали доказательства, непосредственно свидетельствующие о том, что мужчина вел коллаборационную деятельность. Всю технику, которую удалось изъять у предполагаемого злоумышленника, уже отправили на экспертизу.

Поскольку вина мужчины еще не доказана, то мы не можем называть его виновным. Да и сами правоохранители сейчас проводят его проверку. Ее результаты уже покажут, действительно ли он был пособником врага.

Напомним, что правоохранителям на днях удалось задержать бывшего главу СБУ в Крыму Олега Кулинича. Решением суда мужчину отправили под стражу. И у него не будет возможности внести залог, чтобы выйти.

Будут судить за государственную измену

Согласно постановлению, Кулинич должен пробыть под стражей по меньшей мере до 13 сентября 2022 года. Причем объявили следователи ДБР ему подозрение сразу по трем статьям. Речь идет о:

государственной измене;

создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем;

посредничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Следователи установили, что Кулинич вел сотрудничество с российским фсб. Кроме того, он предоставлял оккупантам данные разведки. Речь идет также о той информации, которая являлась государственной тайной.

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