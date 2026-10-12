Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о взрывах в Ровно?

В течение вечера в Ровенскую двигались несколько реактивных дронов. В Ровно, а также в Сарнах слышали взрыв.

Звук взрыва слышали жители областного центра, в частности около 22:55. Перед этим Воздушные силы ВСУ как раз предупреждали о движении реактивного БПЛА с севера.

Начальник местной ОВА Александр Коваль проинформировал о работе ПВО в Ровно.

Где еще было громко в последнее время?

Вечером 12 октября российские войска нанесли серию ударов по Харькову, применив, по предварительным данным, беспилотники "Бандероль" и ракету. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах. В результате обстрелов повреждены частные дома, возникли пожары.

В одном из жилых домов разрушен целый подъезд, под завалами могут находиться люди. На местах работают спасатели и медики. По имеющимся данным, в результате ударов по меньшей мере восемь пострадавших.

А в Киеве произошло попадание сразу в нескольких районах. В частности, вражеский дрон ударил по многоэтажке в Дарницком районе – там есть погибшие и пострадавшие. При этом в Днепровском районе ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры и складскому зданию.