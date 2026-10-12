Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Рівному?

Протягом вечора на Рівненщину рухалися декілька реактивних дронів. У Рівному, а також у Сарнах, чули вибух.

Звук вибуху чули жителі обласного центру, зокрема, близько 22:55. Перед цим Повітряні сили ЗСУ якраз попереджали про рух реактивного БпЛА з півночі.

Начальник місцевої ОВА Олександр Коваль поінформував про роботу ППО у Рівному.

Де ще було гучно останнім часом?

Увечері 12 жовтня російські війська завдали серії ударів по Харкову, застосувавши, за попередніми даними, безпілотники "Бандероль" і ракету. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі.

В одному з житлових будинків зруйновано цілий під'їзд, під завалами можуть перебувати люди. На місцях працюють рятувальники та медики. За наявними даними, внаслідок ударів є щонайменше восьмеро постраждалих.

А у Києві сталися влучання одразу в кількох районах. Зокрема, ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Дарницькому районі – там є загиблі та постраждалі. При цьому, у Дніпровському районі ракети вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури та складській будівлі.