В Ровно прогремел взрыв: на город двигался "Шахед"
- 1 мая российские оккупанты выпустили по Украине беспилотники "Шахед", взрывы слышали в Ровно.
- Воздушная тревога в Ровенской области началась в 13:49, взрыв произошел почти через час.
Днем 1 мая российские оккупанты выпустили по территории Украины немало ударных беспилотников типа "Шахед". Взрывы слышали и в Ривне.
Что известно о взрывах в Ровно?
Воздушная тревога в Ровенской области начала раздаваться в 13:49. Почти через час прогремел взрыв.
Впоследствии угроза удара распространились и на Дубенский район.
Заметим, что в 1628 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников на город с востока.
Уже в 15:15 и городе были слышны повторные взрывы.
В то же время последствия и масштабы атаки уточняются.
Где еще сегодня днем гремели взрывы?
Российские войска 1 мая массированно атаковали гражданское население Украины ударными беспилотниками. Взрывы гремели в нескольких регионах.
Серия громких взрывов прогремела в Тернополе. Город атаковали ударные беспилотники. В результате попаданий в части Тернополя исчезло электроснабжение.
В Винницкой области из-за атаки дронов разрушен жилой дом. По предварительным данным, ранений получила одна женщина – она доставлена в больницу.
На Житомир летело около 10 ударных беспилотников. В городе были слышны взрывы.