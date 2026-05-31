В Ровно прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Украину с помощью ударных беспилотников, опасность добралась и до западных областей. Под ударом противника, в частности, оказалось Ровно.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Какова причина взрыва в Ровно?

Сначала воздушную тревогу объявили для Сарненского района около 07:25. Впоследствии опасность распространилась на Ривненский и Сарненский районы. Ориентировочно в 08:36 в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе.

Там сообщали о фиксации ударных беспилотников в северной части региона. Согласно обнародованной информации, воздушные цели двигались в направлении областного центра. Вскоре после этого в городе было шумно.

Взрывы слышали во всех районах города. Пройдите в укрытие,

– пишут местные СМИ.

По предварительной информации, в городе работает противовоздушная оборона. Впоследствии в сети также обнародовали кадры, на которых видно дым и пожар, который поднимается после обстрела. Дополнительных деталей пока не указывают.

К слову. ночью взрывы прогремели в пределах Днепра, на город тогда также двигалась группа беспилотников с юга. Информацию о погибших или пострадавших на тот момент не поступала, разрушений, предварительно, тоже не было.