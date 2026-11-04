В Ровно прозвучала серия взрывов

Взрыв в Ровно
Ночью 4 ноября Россия продолжила наносить удары по Украине с помощью реактивных беспилотников. Под вражеской атакой, в частности, оказались западные регионы.
В результате этого в Ровно прогремели взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Ровно?
Воздушная тревога для Ровенского района была объявлена примерно в 03:30. Впоследствии угроза с дронов распространилась на всю область. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БПЛА на север региона из Житомирской области.
Уже в 04:07 там уточнили, что реактивные беспилотники движутся в направлении областного центра с севера. Вскоре после этого в Ровно прогремели первые взрывы. Через несколько минут их количество возросло как минимум до трех.
Работает МВГ. Враг пытается наносить удары по энергетике,
– написал глава областной военной администрации Александр Коваль.
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На фоне вражеской атаки напомним, что вечером 3 ноября оккупанты направили три ударных дрона на подстанцию, имеющую критически важное значение для Хмельницкой атомной электростанции. Эта атака создала прямую угрозу ядерной безопасности Европы.
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