У Рівному пролунала серія вибухів

Унаслідок цього вибухи пролунали у Рівному, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Що відомо про вибухи у Рівному?

Повітряну тривогу для Рівненського району оголосили орієнтовно о 03:30. Згодом дронова небезпека поширилася на всю область. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА на північ регіону з Житомирської області.

Вже о 04:07 там уточнили про рух реактивних безпілотників у напрямку обласного центру з півночі. Незадовго після цього у Рівному пролунали перші вибухи. Через кілька хвилин їхня кількість зросла до щонайменше трьох.

Працює МВГ. Ворог намагається бити по енергетиці,

– написав керівник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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На тлі ворожої атаки нагадаємо, що ввечері 3 листопада окупанти спрямували три ударні дрони по підстанції, критично важливій для Хмельницької атомної електростанції. Атака створила пряму загрозу ядерній безпеці Європи.