У Рівному пролунала серія вибухів

Вибух у Рівному
Росія уночі 4 листопада продовжила атакувати Україну за допомогою реактивних безпілотників. Під ворожою атакою, зокрема, опинилися західні регіони.
Унаслідок цього вибухи пролунали у Рівному, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про вибухи у Рівному?
Повітряну тривогу для Рівненського району оголосили орієнтовно о 03:30. Згодом дронова небезпека поширилася на всю область. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА на північ регіону з Житомирської області.
Вже о 04:07 там уточнили про рух реактивних безпілотників у напрямку обласного центру з півночі. Незадовго після цього у Рівному пролунали перші вибухи. Через кілька хвилин їхня кількість зросла до щонайменше трьох.
Працює МВГ. Ворог намагається бити по енергетиці,
– написав керівник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
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На тлі ворожої атаки нагадаємо, що ввечері 3 листопада окупанти спрямували три ударні дрони по підстанції, критично важливій для Хмельницької атомної електростанції. Атака створила пряму загрозу ядерній безпеці Європи.
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