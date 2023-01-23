На праздник работник водоканала пропустил священника УПЦ МП в отдел Горбаковско-Гориньградского вододозабора. Поэтому руководитель областного совета Андрей Карауш вызвал на разговор руководство водоканала.

Достойно внимания В Раду внесли законопроект, запрещающий УПЦ МП

Как аргументировали увольнение работника водоканала

Бурную реакцию со стороны Ровенского облсовета вызвало, что на территорию стратегического объекта попали посторонние люди, то есть священник УПЦ МП. Поэтому на разговор вызвали исполняющего обязанности главы предприятия.

Это дикость и бессмыслица! В то время, когда мы боремся с российскими террористами на фронте и на всех возможных политических площадках, происходит эта провокация! Цинизм! Церковь, которая благословляет россиян заливать кровью Украину одной рукой, другой святит здесь воду?

– заявил Андрей Карауш.

После этого в водоканале начали разбираться в ситуации и установили, что пропустивший священника работник нарушил пропускной режим на территорию коммунального предприятия, ведь сделал это самовольно.

Поэтому работника водоканала уволили, он написал соответствующее заявление. Речь идет о начальнике отдела Горбаковско-Горыньградского вододозабора.

Сообщение водоканала и реакция УПЦ МП

Народная депутат из Ровно Соломия Бобровская накануне опубликовала скриншот сообщения Ровноводоканала об освящении воды на водозаборе священником УПЦ МП. В сообщении было указано, что эта традиция уже ежегодная и начинается с 2008 года. Но через некоторое время само сообщение исчезло.



Сообщение Уровневодоканала, который впоследствии удалили / Скриншот Соломии Бобровской

В Ровенской епархии УПЦ МП отреагировали на ситуацию и забросили Андрею Краушу, который сам недавно возглавлял водоканал, что он не только знал о том, кто освящает воду на водосборе каждый год, но и лично присутствовал на освящениях.

Представители Московского патриархата выразили возмущение из-за слов Крауша и заявили, что его слова оскорбляют всех, кто на Крещение пришел в храмы УПЦ МП, в том числе военные и их родные. Также епархия заявила, что оказывает помощь украинской армии.